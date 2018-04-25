На Южную Корею обрушится первый в этом году супертайфун

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Сформировавшийся несколько дней назад девятый по счету в этом сезоне тайфун Майсак усилился до супертайфуна и стал самым сильным тропическим циклоном в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральную метеорологическую службу Китая во вторник, 1 сентября.

Скорость ветра в центральной части тайфуна в настоящее время достигает 52 метров в секунду. Тропический циклон находится примерно в 660 километрах от южнокорейского острова Чеджудо. Он продолжает движение на север в направлении Корейского полуострова со скоростью порядка 18 километров в час.

В ближайшие два дня влияние тайфуна ощутит на себе ряд прибрежных районов Восточного Китая. Майсак не ударит по побережью и пройдет по касательной, принеся с собой штормовой ветер, сильные волны и проливные дожди. Порывы ветра в отдельных районах могут достигать 20 метров в секунду.

Согласно прогнозам метеорологов, тайфун достигнет побережья Южной Кореи в среду во второй половине дня. К тому моменту он должен стать слабее. После этого Майсак продолжит движение в сторону северо-восточной китайской провинции Цзилинь, где в настоящее время местные власти сохраняют оранжевый уровень опасности.

Напомним, в начале августа в Южной Корее дожди спровоцировали масштабные наводнения и оползни. Тогда погиб по меньшей мере 31 человек, еще 11 – считались пропавшими без вести.