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На закупку вакцины от коронавируса – 100 млн евро

www.pixabay.com

Для закупки вакцины от коронавируса Литве может потребоваться более 100 млн евро, заявили премьер и министр здравоохранения. 

«Если бы мы определились по поводу механизма, что все суммы, как предлагается, были диверсифицированы, чтобы приобретать по принципу pro rata (на пропорциональной основе -BNS), то это точно превысит 100 млн евро. Это не значит, что столько будет стоить, поскольку не ясно, сколько этих вакцин будет подтверждено в качестве эффективных, безопасных. В этом весь вопрос», – сказал во вторник журналистам в сейме министр здравоохранения Аурелиюс Вярига. 

Он утверждает, что нельзя назвать точную сумму по причине обязательств конфиденциальности, и по причине неизвестности. 

По словам А. Вяриги, сейчас речь идет о закупке вакцины семи производителей. 

«Никто не может сказать, сколько действенных вакцин будет. Никакого эксперта нельзя спросить, поскольку никто не может это оценить. Это вопрос политического определения, как контролировать эти риски», – пояснил министр.

«Если мы решим приобрести все, что предлагается, какова вероятность максимально минимизировать риски, поэтому и появляются такие суммы», – добавил он.

Премьер Саулюс Сквярнялис утверждает, что Литва сейчас должна выбрать стратегию закупки вакцин. 

«(…) Какой путь выбрать – рисковать или не рисковать, в каком масштабе рисковать. Это решения, связанные со здоровьем, жизнью наших жителей, с хозяйством нашей страны, с тем, какие будут последствия, если не будем прививать,  если не будет вакцины, как это отразится на нашей экономике, это исчисляется не в сотни миллионов евро (убытков – BNS)», – сказал глава правительства.

А. Вярига утверждает, что можно рисковать и заключать договор только с одним производителем, однако тогда возникнет большой риск вообще остаться без вакцины. 

«Клинические испытания ни одной из вакцин не завершены, ни одна еще не зарегистрирована. Мы сейчас говорим о договорах, о количествах, о механизмах приобретения. Если бы это было обычным делом, когда у нас есть все доказательства, все ясно, тогда просто спрашиваем специалистов, они представляют какое-то мнение и все в порядке. Сейчас не у кого спросить», – сказал министр.

По его словам, различные государства в этой ситуации ведут себя по-разному.

«В некоторых местах обсуждения переносятся в парламент, но чаще всего решают правительства», – отметил он.

А. Вярига подчеркнул, что не потребуется платить деньги за не созданную вакцину, однако при ее создании обязательства следует выполнить. 

«Если вакцина, из механизма закупки которой мы не уйдем, заявим, что закупим столько, сколько предложат, если будет доказана ее эффективность, то мы будем обязаны ее приобрести», – пояснил министр. 

Премьер отметил, что решение правительства по приобретению вакцин планируется принять в среду. 

Во вторник этот вопрос рассмотрит Коалиционный совет и Комиссия Кабмина по нацбезопасности. 

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