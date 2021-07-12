На западе Японии около 75 тыс. человек получили рекомендации эвакуироваться из-за ливней

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Власти префектуры Симанэ на западе Японии направили предписание об эвакуации примерно 75 тыс. местных жителей из-за угрозы оползней, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

На регион обрушились проливные дожди. В некоторых районах Симанэ за час выпало около 100 мм осадков. Отмечается, что 7 июля власти префектуры также направили рекомендацию об эвакуации из-за ливней примерно 140 тыс. местных жителей.