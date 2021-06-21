На заседании Госсовета по обороне – вопросы финансирования обороны, ситуации в Беларуси

В начале июня президент договорился с представителями правительства об увеличении в этом году оборонного бюджета, с тем, чтобы ассигнования достигали 2% внутреннего валового продукта (ВВП). Опасность не выполнить обязательство перед НАТО возникла по причине того, что экономика Литвы в этом году растет быстрее, чем прогнозировалось.

В усовершенствованном проекте госбюджета ассигнования увеличиваются на 53,5 млн евро. Из них 20,7 млн евро дополнительно выделяется Министерству обороны на обеспечение направления на оборону 2,03% ВВП. Закон о бюджетных показателях Литвы позволяет Минфину позаимствовать средства с тем, чтобы обеспечить финансирование обороны в объеме не менее 2% ВВП.

Ранее советник президента Литвы президента по внешней политике Аста Скайсгирите заявила, что при обсуждении ситуации в Беларуси большое внимание будет уделено новым событиям, связанным с вызовами миграции.

По ее словам, вопрос незаконной миграции Г. Науседа планирует поднять и на предстоящем 24-25 июня заседании Совета руководителей ЕС.

По данным Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ), в этом году в Литву незаконно пытались попасть 405 нелегальных мигрантов. Большинство из них — граждане Ирака. Это число в пять раз больше, чем за весь 2020 год.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов — это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная волна.