Наблюдатели: повышения радиоактивного излучения в Литве не было

Фото из открытых источников

После того, как действующие в Швеции станции на прошлой неделе зафиксировали в регионе Балтии повышенную концентрацию радиоактивных изотопов, наблюдатели в Литве утверждают, что никакой опасности для страны не было.

Излучение было охарактеризовано как повышенное, однако для здоровья людей неопасное. Временный директор Центра радиационной безопасности (ЦРБ) Рамуне Стасюнайтене сказала, что облако, которое несло повышенную концентрацию радионуклидов, до Литвы не дошло.

«Литва в полной безопасности, и мы наблюдаем за этой информацией, как только она официально появилась в субботу, мы сразу стали наблюдать сайти других стран, в Литве точно ничего не было», — сказала Р. Стасюнайтене BNS.

«Мы ничего не зафиксировали, так как, в соответствии со сделанными в Нидерландах прогнозами распространения радионуклидов, направлением ветра, то облако, которое несло небольшие количества радионуклидов, Литву не затронуло», — добавила она.

Несмотря на это Р. Стасюнайтене обратила внимание на то, что небольшое повышенное загрязнение был зафиксировано в искусственных радионуклидах, каких в природе обычно не бывает.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в пятницу сообщила, что станция VSEP63 22–23 июня зафиксировала повышенную, но не опасную для здоровья людей концентрацию радиоактивного цезия (Cs-134, Cs-137) и рутения (Ru-103), связанных с реакциями ядерного распада.

Национальный институт общественного здоровья и окружающей среды Нидерландов в пятницу указал, что проведенный им анализ данных показал, что «радионуклиды пришли с западной части России».

Россия заявила, что не установила никакого повышения концентрации радиоактивных веществ, а ее государственное предприятие ядерной энергетики «Росэнергоатом» сказало российским СМИ, что ни одна из действующих в северо-западной части России АЭС не сообщала ни о каких неполадках.