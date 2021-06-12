Начал работу новый организатор азартных игр в Литве

К работе приступила новая компания азартных игр и букмейкерства литовского капитала 7bet. Компания утверждает, что со смягчением карантинных правил откроет и игровые салоны, планируется создать как минимум 50 новых рабочих мест.
Компания открыла также тотализатор конных скачек, салоны игральных автоматов категории B и интернет-сайт, сообщила 7bet.
«Начиная работу на одном из наиболее строго контролируемых рынков в Европе, мы ожидали, что различные правовые процессы и исключительно строгий порядок лицензирования могут вынудить перенести старт деятельности», – отметил в пресс-релизе глава компании Юстинас Шилажас.
7bet планирует поддерживать различные виды спорта, не ограничиваясь одним лишь баскетболом.
В прошлом году торговый знак 7bet зарегистрировала компания Amber Gaming, акционерами которой являются четыре физических лица.