Начал работу новый организатор азартных игр в Литве

«Начиная работу на одном из наиболее строго контролируемых рынков в Европе, мы ожидали, что различные правовые процессы и исключительно строгий порядок лицензирования могут вынудить перенести старт деятельности», – отметил в пресс-релизе глава компании Юстинас Шилажас.

7bet планирует поддерживать различные виды спорта, не ограничиваясь одним лишь баскетболом.

В прошлом году торговый знак 7bet зарегистрировала компания Amber Gaming, акционерами которой являются четыре физических лица.