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Начал работу новый организатор азартных игр в Литве

Nuotrauka Amber Gaming/ facebook.com

К работе приступила новая компания азартных игр и букмейкерства литовского капитала 7bet. Компания утверждает, что со смягчением карантинных правил откроет и игровые салоны, планируется создать как минимум 50 новых рабочих мест.  

Компания открыла также тотализатор конных скачек, салоны игральных автоматов категории B и интернет-сайт, сообщила 7bet.

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«Начиная работу на одном из наиболее строго контролируемых рынков в Европе, мы ожидали, что различные правовые процессы и исключительно строгий  порядок лицензирования могут вынудить перенести старт деятельности», – отметил в пресс-релизе глава компании Юстинас Шилажас. 

7bet планирует поддерживать различные виды спорта, не ограничиваясь одним лишь баскетболом. 

В прошлом году торговый знак 7bet зарегистрировала компания Amber Gaming, акционерами которой являются четыре физических лица.  

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