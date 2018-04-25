Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистикой COVID-19

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Начала действовать виртуальная карта Литвы со статистическими данными о COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения.

На ней анализируется ситуация с коронавирусом в разных самоуправлениях, представлены пол и возрастные группы зараженных, а также общие данные и суточные изменения.

По сообщению министерства, новый виртуальный инструмент подготовлен на основе мировой практики и создан для более удобного информирования общественности.

«Новый инструмент ценен тем, что можно будет четко видеть тенденции распространения коронавируса, смертей и заболеваемости. Это очень важно при прогнозировании будущего и планировании дальнейших действий», – говорится в сообщении.

В целом в Литве с начала распространения инфекции подтверждено 1577 случаев коронавируса. Сейчас болеют 460 человек, 1049 выздоровели. От коронавируса скончались 60 человек.

Больше всего случаев зафиксировано в городе Вильнюсе – 387, в Клайпеде их – 271, в Вильнюсском районе – 227, в Каунасе – 99 случаев. Не зафиксировано заболеваний в Зарасайском и Пакруойском районах, а также в Бирштонасе.

Больше всего случаев COVID-19 было зафиксировано в возрастной группе 50-59 лет – 351, в возрастной группе 40–49 лет – 255, в возрастной группе 60–69 лет – 231 случай. Меньше всего заболеваний фиксировалось среди детей до девяти лет – 21.

Министерство здравоохранения информирует, что виртуальная карта создана при сотрудничестве с Реестровым центром. Данные для карты предоставляет Национальный центр общественного здоровья, они обновляются один раз в сутки.

Ссылка:

https://registrucentras.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/becd01f2fade4149ba7a9e5baaddcd8d