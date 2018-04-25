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TOP,Общество

Началась кампания в поддержку бездомных животных

Фото facebook.com

Бездомным животным не хватает тепла, заботы, любви и качественной еды. Четвертый год подряд производитель кормов для домашних животных Mars Lietuva и торговая сеть Rimi проводят благотворительную кампанию «Спешите делать добро», цель которой — привлечь внимание жителей к ситуации с бездомными животными в стране и поддержать приюты для животных.

В магазинах Rimi установлены специальные ящики для пожертвований, где покупателям предлагается оставить продукты для животных.

Анализ, проведенный Mars International Corporation, показывает, что в результате пандемии миллиарды людей во всем мире стали больше внимания уделять своим домашним питомцам. Однако важно помнить и о бездомных животных, которым не хватает внимания, места, а главное, еды.

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Прошлый год показал, что, сплотившись, люди могут помочь тысячам бездомных животных. В 2019 году за месяц кампании собрано более 4 тонн корма для собак и кошек. Мы верим, что в этом году, несмотря на беспокойство и неуверенность из-за распространения вируса, покупатели будут еще более активными – придя в магазин за покупками, мы не останемся равнодушными и еще больше пожертвуем на поддержку бездомных животных. Важно помнить, что даже малейшая поддержка людей — это огромная помощь приютам.

Руководители приютов для животных отмечают, что после начала конфискации животных из нелегальных питомников помощь и пожертвования жителей возросли. Однако количество животных, о которых необходимо заботиться, также значительно увеличилось. В настоящее время не хватает консервов, специализированных кормов. Многие ошибочно полагают, что приюты поддерживаются государством и не нуждаются в пожертвованиях. 

Поскольку сейчас физически трудно прийти в приют, мы призываем людей делать пожертвования в супермаркетах. Во время карантина — это едва ли не единственное место, куда люди выходят из дома. Ящики для пожертвований установлены в 36 магазинах Rimi по всей Литве. Покупателям предлагается именно там оставить приобретенный корм для животных. Акция продлится до 31 декабря. Собранный во время акции корм для животных будет распределен в приюты для животных Вильнюса, Каунаса, Клайпеды, Шяуляй, Укмярге, Кедайняй, Утяны и Панявежиса.

Информация «ЛК»             

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