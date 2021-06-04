Началась массовая вакцинация

Кроме того, если планы изменятся, в системе можно изменить время регистрации или вовсе отказаться.

Всеобщая система регистрации на прививку в Литве действует с середины мая.

Житель, желающий зарегистрироваться на прививку от COVID-19, должен подтвердить свою личность через электронную систему государственных услуг.

С 16 лет можно прививаться только вакциной Pfizer, вакцины других производителей применяются с 18 лет.

Как полагает премьер Ингрида Шимоните, привить двумя дозами от COVID-19 70% населения до середины лета не удастся, однако за лето эта цель будет достигнута.

«Я вижу логистические и другие затруднения, чтобы полностью было привито 70% людей к середине лета, но в том, что к осени это возможно, я нисколько не сомневаюсь», – сказала И. Шимоните.

Кроме того, в ближайшее время в Литве планируется принять решение о прививке детей с 12 лет от коронавируса, их вакцинация должна начаться с июня, заявила И. Шимоните.

«Я думаю, что в ближайшее время решение, которое предоставит возможность прививать этими вакцинами, будет принято в Литве. Решение Европейского фармацевтического агентства совершенно свежее, его приняли только в пятницу (28 мая. – Прим ред.), мы ожидали его», – сказала премьер в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

В минувшую пятницу Европейское фармагентство заявило, что одобряет возрастную категорию от 12 до 15 лет для прививки вакциной Pfizer от коронавируса. Германия начинает вакцинировать детей, достигших 12 лет и старше этого возраста с 7 июня.

По словам И. Шимоните, Литва начнет прививать детей с 12 лет в июне, но процесс затянется.

«Процесс немного затянется, поскольку это около 120 тысяч человек дополнительно, которые теоретически могут быть привиты, с учетом количества это может затянуться по времени, но решение о начале вакцинации точно будет принято в ближайшее время, полагаю, сможем начать в июне», – сказала И. Шимоните.

«Поскольку вопрос о прививке детей такого возраста принимают родители и опекуны, мы очень надеемся, что именно родители, которые сами вакцинированы, захотят привить и детей. Это очень важно сделать с учетом возвращения к контактному обучению осенью, чего мы будем добиваться. И чем больше детей будут привиты, тем безопаснее будет климат в школах», – сказала премьер.

Информация «ЛК», BNS