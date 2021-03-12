Началась весенняя сессия парламента

Ежегодно Сейм собирается на две сессии – весеннюю и осеннюю. Весенняя сессия начинается 10 марта и заканчивается 30 июня. Осенняя сессия начинается 10 сентября и завершается 23 декабря.

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с правлением Сейма задачи весенней сессии парламента.

Глава государства предлагает Сейму на этой сессии шесть проектов изменений к законам, связанных с публичными закупками, борьбой с коррупцией, налогами и работой судов. Правительство в свою очередь намерено предложить более 110 инициатив.

Омбудсмен по разведке

В Сейме была представлена новая концепция закона об омбудсмене по разведке.

«Поскольку в государствах возникает множество гибридных угроз, естественно, что укрепляются полномочия различных органов для борьбы с ними, но параллельно следует укреплять и независимый контроль над деятельностью разведки», – сказал BNS один из авторов концепции, председатель Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО) Сейма Лауринас Кащюнас.

По его словам, согласно концепции, предлагается учредить институт независимого контролера, предназначенный для контроля деятельности двух служб: Департамента госбезопасности и Второго департамента оперативных служб при Минобороны.

Проект концепции подготовила группа представителей нескольких комитетов Сейма. На следующей неделе ее должен рассмотреть КНБО, а с его одобрения будет обращение в правление Сейма по формированию межведомственной рабочей группы. Последняя должна подготовить уже конкретные поправки к закону.

Предложение учредить должность омбудсмена по разведке в Сейме возродилась, когда в конце 2019 года в парламент поступил пакет поправок к законам, расширяющих полномочия разведки, выдвинутый президентом Гитанасом Науседой.

В ней, кроме прочего, предлагалась возможность для разведслужб вызывать граждан для превентивных бесед. Кроме того, поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест, получать без санкции суда информацию из банков о финансовых операциях.

Критики считают, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому их можно будет широко интерпретировать, что создает предпосылки для злоупотреблений.

Часть политиков заявила, что при расширении полномочий разведки следует ужесточить надзор за ней. Бывшие тогда в оппозиции консерваторы предложили учредить институт контролера разведки. Еще в мае прошлого года правящие в то время отклонили эту инициативу оппозиции.

Затем правительство Литвы предложило предоставить парламентскому контролеру больше полномочий по надзору за действиями разведывательных служб, однако не создавать отдельное учреждение омбудсмена.

Бывшее правительство Саулюса Сквярнялиса предложило дополнить закон положением о том, что парламентский контролер «рассматривает жалобы на действия сотрудников разведки, нарушающие права человека и свободы при осуществлении разведки или контрразведки».

Ответственность за кражи тайны союзников

Планируется расширить определение шпионажа и применять ответственность за украденные в Литве тайны союзников. Это предусмотрено в выдвинутой правительством программе задач весенней сессии Cейма.

В ней говорится, что в апреле должны быть подготовлены и зарегистрированы поправки к Уголовному кодексу, которые предусматривают ужесточение ответственности за шпионаж.

Планируется уточнить понятие шпионажа, чтобы оно охватывало сбор и передачу не только государственной, но и служебной тайны.

«Мы прекрасно знаем, что накопление информации враждебных разведслужб не обязательно должно быть тайным, оно может быть и для служебного пользования, и информацией, которую конфиденциально передали или засекретили другие государства. Для защиты этого интереса предусмотрено, что в случае преступления со шпионажем объектом преступления должна считаться и государственная, и служебная тайна, и засекреченная информация, переданная зарубежным государством», – сказал BNS министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

По его словам, также планируется усилить защиту интересов партнеров в Литве.

«Литва заключила ряд договоров о хранении секретной и конфиденциальной информации других государств как член НАТО и Евросоюза. Но до сих пор нельзя обеспечить защиты интереса других стран, например, если шпионская деятельность в Литве осуществляется против государства-союзника», – сказал министр.

«Согласно этим изменениям, которые планируются, будет обеспечиваться и защита интересов наших союзников в этой сфере», – подчеркнул он.

По словам А. Анушаускаса, намечено предусмотреть ответственность за нарушение суверенитета Литвы с помощью информационных технологий.

«До сих пор ответственность за использование таких технологий не была предусмотрена», – отметил он.

Министр пока не знает, будет ли более строгим наказание за шпионаж.

Сейчас за передачу зарубежному государству или его организации государственной тайны Литвы Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 10 лет, а за такие действия по указанию зарубежного государства – от 3 до 15 лет.

Публичные призывы к нарушению суверенитета Литвы наказываются лишением свободы до пяти лет.

На минувшей неделе в Сейме была представлена оценка угроз национальной безопасности за прошлый год, проведенная литовской разведкой, в ней говорится, что вербовка жителей Литвы является постоянным процессом, а ее масштабы выросли.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ