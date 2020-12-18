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В. Чмилите-Нильсен: думаю, что комментантский час не потребуется

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Сейм снял правовую неприкосновенность с П. Гражулиса и В. Гапшиса

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Торговые сети: ограничения ассортимента чреваты хаосом

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Между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия

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Начали действовать пропускные посты полиции

  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas
  • Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

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