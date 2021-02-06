Начало года на рынке недвижимости в Литве было активным – Реестровый центр

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Начало года на рынке недвижимого имущества было достаточно активным – количество заключенных и зарегистрированных сделок купли-продажи почти не отличалось от прошлого года.

Как и в прежние годы, в начале 2021 года самое большое внимание покупателей привлекали земельные участки, квартиры, жилые дома, сообщил Реестровый центр.

По данным центра, в январе в целом было зарегистрировано почти 10 тыс. сделок купли-продажи недвижимого имущества – на 0,3% больше, чем в первом месяце прошлого года, но на 23% меньше, чем в декабре.