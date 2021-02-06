Начало года на рынке недвижимости в Литве было активным – Реестровый центр

Начало года на рынке недвижимого имущества было достаточно активным – количество заключенных и зарегистрированных сделок купли-продажи почти не отличалось от прошлого года.
Как и в прежние годы, в начале 2021 года самое большое внимание покупателей привлекали земельные участки, квартиры, жилые дома, сообщил Реестровый центр.
По данным центра, в январе в целом было зарегистрировано почти 10 тыс. сделок купли-продажи недвижимого имущества – на 0,3% больше, чем в первом месяце прошлого года, но на 23% меньше, чем в декабре.
В январе в стране были зарегистрированы 2,6 тыс. продаж квартир – на 11% меньше, чем в первом месяце 2020 года, и на 20% меньше, чем в декабре прошлого года. Все же, это на несколько процентных выше, чем средний январский показатель продаж за последние пять лет (2,5 тыс.).
В начале этого года также зарегистрировано 0,9 тыс. продаж индивидуальных домов – на 1% больше, чем в январе 2020 года, но на 29% меньше, чем в декабре прошлого года. По сравнению со средним январским показателем последних лет, продажи в январе этого года на четверть выше.
В январе было зарегистрирована смена владельцев более чем 4,9 тыс. земельных участков – на 6% больше, чем в январе 2020 года, но на 22% меньше, чем в декабре, между тем, по сравнению с январскими продажами более длительного периода, начало этого года была на четверть более активным.