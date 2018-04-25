Началось декларирование доходов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Вчера в Литве объявили о начале декларации доходов. Первыми декларируют доходы жители, которые занимаются индивидуальной деятельностью.

По данным главы Государственной налоговой инспекции Эдиты Янушене, остальные граждане смогут подавать декларации с 22 апреля. «Мы будем консультировать только по телефону. Хотим, чтобы процесс протекал организованно, и будем предоставлять качественные консультации», – сказала Э. Янушене. Она объяснила, что выбрана группа самозанятых, поскольку многие жители взяли больничные.

«Их дети не ходят в детские сады, а чтобы получить выплаты, надо декларировать доходы и заплатить налоги за 2019 год. Остальные смогут подавать декларации с 22 апреля», – сказала она. Раньше в Литве декларации подавали с начала марта, однако из-за коронавируса COVID-19 сроки сдвинули. Предположительно, жители смогут декларировать доходы и заплатить налоги до 1 июля.

Государственная налоговая инспекция в этом году подготовила иной процесс декларирования доходов. В декларациях за 2019 г. придется отвечать на вопросы, ступая шаг за шагом. Налоговая считает, что новый порядок заполнения декларации будет более простым и понятным жителям.

Информация «ЛК»