Началось председательство Финляндии в Совете ЕС

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Председательский мандат Финляндии в Совете Евросоюза начался в понедельник, 1 июля и продлится до 31 декабря, сообщает Интерфакс.

Страна представила программу своего председательства, состоящую из четырех разделов.

В первую очередь Финляндия во время своего председательства намерена сосредоточиться на защите основополагающих ценностей ЕС и развитии диалога о правовом государстве.

Еще одним пунктом документа является борьба против коррупции, которая подрывает базовые ценности и правила союза, подрывает доверие граждан к властям и нарушает здоровое финансовое управление. Кроме того, Финляндия выступает за созданию «конкурентоспособного и социально инклюзивного» Евросоюза.

«Европейская экономика продолжит наращивать свой потенциал, но в замедленном темпе. Напряженность в международной торговле, изменения в сфере труда и технологий, а также старение населения представляют собой важный вызов для экономического роста, занятости и процветания», — говорится в документе.

Финляндия также считает необходимым всестороннее использование потенциала научных исследований, инноваций, а также цифровых технологий в ЕС.

Особое внимание страна намерена уделить социальной включенности и занятости молодежи. «Мы не можем позволить себе потерять поколение», — отмечается в программе Финляндии.

Третий раздел посвящен проблеме изменения климата и сокращения выбросов углекислого газа.

«С этой целью Евросоюзу следует разработать долгосрочную стратегию в защиту климата, чтобы стать углеродно-нейтральным, начиная с 2050 года», — призывают в Хельсинки.

Последний, четвертый раздел программы председательства Финляндии посвящен защите граждан ЕС. В этом направлении Хельсинки выделяет три вектора: защита Европы от последствий конфликтов в соседних с ЕС регионах, борьба против трансграничной преступности и терроризма, а также обеспечение внутренней безопасности Евросоюза.

Председательство Совета ЕС осуществляется по очереди каждым государством-членом на срок шесть месяцев. В этот полугодовой период соответствующая страна Евросоюза председательствует на заседаниях советов разного профиля, кроме Совета ЕС по иностранным делам, занимается подготовкой и обсуждением с Еврокомиссией и Европарламентом законопроектов ЕС, организует общесоюзные мероприятия политического и культурного направления.

Напомним, минувшей ночью в ЕС не смогли избрать главу Еврокомиссии. Глава Европейского совета Дональд Туск прервал саммит в Брюсселе для консультаций с лидерами стран ЕС.

korrespondent.net