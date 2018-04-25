TOP,Сегодня в мире

Начался финальный этап укладки Nord Stream-2

Фото сайта www.gazprom.com

Компания оператор Nord Stream 2 в понедельник, 26 августа, заявила о начале финального этапа укладки газопровода Северный поток-2. Как говорится в сообщении компании, проект завершен на три четверти.

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода Северный поток-2. Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и Финляндии, продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе.

Ранее СМИ сообщили, что запуск Северного потока-2 по требованию Дании могут отложить на 8 месяцев. Как известно, Копенгаген до сих пор не дал разрешение на прокладку газопровода в своих водах. Данное решение ожидается в августе.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Р. Кароблис благодарит министра обороны Португалии за вклад в безопасность региона

Подробнее...
default image
В ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию

Подробнее...
default image
ЕС: Британия должна заплатить долги даже в случае Brexit без соглашения

Подробнее...
default image
Российские инспекторы по контролю над вооружениями прибыли в Литву

Подробнее...
default image
Лидер непризнанного Косова назначил парламентские выборы на 6 октября

Подробнее...
default image
Советник президента назвала решение Сейма о лесах борьбой с "надуманными страхами"

Подробнее...
default image
Начался финальный этап укладки Nord Stream-2

Подробнее...
default image
Г.Науседа приветствует решение А.Палёниса

Подробнее...
default image
Министры иностранных дел Литвы и Венгрии посетят авиационную базу в Шяуляй

Подробнее...
default image
Чехия не потерпит в стране анонимные компании

Подробнее...
default image
Трамп угрожает Франции пошлинами на вина

Подробнее...
default image
Разрешит ли Брюссель спор между Литвой и Латвией по ОАЭС?

Подробнее...
default image
Лондон ни в какой ситуации не введет жесткий пограничный режим с Ирландией, заверил Борис Джонсон

Подробнее...
default image
Политики готовятся объявить год Т. Сугихары, надеются придать импульс отношениям с Токио

Подробнее...
default image
Трамп заявил, что на саммите G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"

Подробнее...
default image
Нетаньяху приказал сократить поставки топлива в сектор Газа

Подробнее...
default image
Netflix снимает в Вильнюсе детективный сериал

Подробнее...
default image
Из Турции в Грецию перебрались более 160 нелегальных мигрантов

Подробнее...
default image
Гражданина Чехии подозревают в Литве в торговле людьми

Подробнее...
default image
В Индонезии одобрили место для новой столицы

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600