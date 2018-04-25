Начался финальный этап укладки Nord Stream-2

Фото сайта www.gazprom.com

🔊 Воспроизвести

Компания оператор Nord Stream 2 в понедельник, 26 августа, заявила о начале финального этапа укладки газопровода Северный поток-2. Как говорится в сообщении компании, проект завершен на три четверти.

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода Северный поток-2. Это 75% от общей протяженности двух ниток. Таким образом, Nord Stream 2 AG перешла к укладке финальной четверти газопровода», — говорится в сообщении.

Компания отметила, что строительство обеих ниток газопровода полностью завершено в территориальных водах Германии и Финляндии, продолжается укладка труб в территориальных водах России. Строительные работы на береговых участках в Германии и России находятся на продвинутом этапе.

Ранее СМИ сообщили, что запуск Северного потока-2 по требованию Дании могут отложить на 8 месяцев. Как известно, Копенгаген до сих пор не дал разрешение на прокладку газопровода в своих водах. Данное решение ожидается в августе.

Последние новости