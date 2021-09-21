Начато расследование сокрытия в Литве 5 афганцев, упоминаемых ЕСПЧ

Начато досудебное расследование незаконного сокрытия в Литве пяти афганцев, подавших жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщили пограничники.
«Досудебное расследование в отношении афганцев начато. (…) Расследуется ситуация их появления в Литве», – заявил во вторник BNS в сейме заместитель командующего Службой охраны госграницы (СОГГ) Литвы Антанас Монтвидас.
По его словам, расследование было начато на этой неделе, однако точной даты А. Монтвидас не мог указать.
Немного позднее, представитель СОГГ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис информировал BNS, что досудебное расследование незаконного сокрытия мигрантов было начато в минувшую пятницу.
Расследование ведется по статье Уголовного Кодекса, определяющей незаконную доставку людей через государственную границу.
Во вторник А. Монтвидас и адвокат афганцев Аста Астраускене участвовали во встрече с парламентской фракцией Либерального движения.
Афганцы ждали решения ЕСПЧ в усадьбе в Литве
В начале сентября ЕСПЧ применил временные меры защиты в отношении пяти граждан Афганистана в деле против Литвы, временно не разрешив их высылать из страны.
В сообщении ЕСПЧ говорилось, что обратившиеся в суд являются гражданами Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе. Мигранты утверждают, что сбежали из Афганистана, скрываясь от преследований талибов, перенявших власть в этой стране.
Немного позже после объявления этого решения они были задержаны на границе. СОГГ утверждает, что ранее они прибыли из Беларуси, поэтому были развернуты обратно. В середине сентября пограничники задержали их еще раз, однако на сей раз разрешили попросить убежища.
Литва обратилась к ЕСПЧ с просьбой аннулировать решение о временных мерах.
А. Монтвидас в сейме сказал, что у СОГГ не было данных о том, что до задержания 9 сентября афганцы находились в Литве.
«Должностные лица не располагали данными о том, что эти лица прибыли в Литву», – сказал замглавы погрансил.
Все же А. Астраускене утверждает, что это неправда. По ее версии, афганцы некоторое время проживали в усадьбе в Литве, владельцы которой помогли мигрантам связаться с адвокатом.
«Мы прибыли с территории усадьбы. Сейчас уже можно заявить публично, что афганцы ждали в этой усадьбе решения», –сказала юрист.
Позднее она сказала журналистам, что жительница усадьбы и члены ее семьи вызваны на допрос.
«Я думаю, что будут искать виновных», – сказала А. Астраускене.
Отсутствие альтернативы
В этой встрече с депутатами участвовал и коллега адвоката, юрист Лауринас Бекша. Он отметил, что хотя госведомства заявляют, что разворачиваемые на границе мигранты могут просить убежища на пограничных пропускных пунктах и в дипломатических представительствах, реальное это невозможно, потому что у мигрантов отнимают документы.
«Кого мы обманываем? Мы этих людей вытесняем в никуда», – рассуждал адвокат.
В свою очередь, А. Монтвидас заявил, что для мигрантов Беларусь является безопасной страной, поэтому нет оснований для незаконного путешествия в Евросоюз.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.
Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.