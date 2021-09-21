Начато расследование сокрытия в Литве 5 афганцев, упоминаемых ЕСПЧ

Немного позднее, представитель СОГГ по связям с общественностью Гедрюс Мишутис информировал BNS, что досудебное расследование незаконного сокрытия мигрантов было начато в минувшую пятницу.

Расследование ведется по статье Уголовного Кодекса, определяющей незаконную доставку людей через государственную границу.

Во вторник А. Монтвидас и адвокат афганцев Аста Астраускене участвовали во встрече с парламентской фракцией Либерального движения.

Афганцы ждали решения ЕСПЧ в усадьбе в Литве

В начале сентября ЕСПЧ применил временные меры защиты в отношении пяти граждан Афганистана в деле против Литвы, временно не разрешив их высылать из страны.

В сообщении ЕСПЧ говорилось, что обратившиеся в суд являются гражданами Афганистана, которые прибыли в Беларусь в августе. Мигранты утверждают, что сбежали из Афганистана, скрываясь от преследований талибов, перенявших власть в этой стране.

Немного позже после объявления этого решения они были задержаны на границе. СОГГ утверждает, что ранее они прибыли из Беларуси, поэтому были развернуты обратно. В середине сентября пограничники задержали их еще раз, однако на сей раз разрешили попросить убежища.

Литва обратилась к ЕСПЧ с просьбой аннулировать решение о временных мерах.

А. Монтвидас в сейме сказал, что у СОГГ не было данных о том, что до задержания 9 сентября афганцы находились в Литве.

«Должностные лица не располагали данными о том, что эти лица прибыли в Литву», – сказал замглавы погрансил.

Все же А. Астраускене утверждает, что это неправда. По ее версии, афганцы некоторое время проживали в усадьбе в Литве, владельцы которой помогли мигрантам связаться с адвокатом.

«Мы прибыли с территории усадьбы. Сейчас уже можно заявить публично, что афганцы ждали в этой усадьбе решения», –сказала юрист.

Позднее она сказала журналистам, что жительница усадьбы и члены ее семьи вызваны на допрос.

«Я думаю, что будут искать виновных», – сказала А. Астраускене.

Отсутствие альтернативы

В этой встрече с депутатами участвовал и коллега адвоката, юрист Лауринас Бекша. Он отметил, что хотя госведомства заявляют, что разворачиваемые на границе мигранты могут просить убежища на пограничных пропускных пунктах и в дипломатических представительствах, реальное это невозможно, потому что у мигрантов отнимают документы.

«Кого мы обманываем? Мы этих людей вытесняем в никуда», – рассуждал адвокат.

В свою очередь, А. Монтвидас заявил, что для мигрантов Беларусь является безопасной страной, поэтому нет оснований для незаконного путешествия в Евросоюз.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.

Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима. В связи с этим в стране объявлена экстремальная ситуация.