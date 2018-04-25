Начинается исследование морского дня для прокладки кабеля Harmony Link

Mewo проводила исследования морского дна для парков ветряных установок, трубопроводов и телекоммуникационных кабелей.

Протяженность Harmony Link составит 330 километров, из которых 290 км будет подводная часть. Кабель соединит Дарбенай в Кретингском районе Литвы с подстанцией в Жарновицe в польском Поморском воеводстве.

Кабель постоянного высокого напряжения (HVDC) мощностью в 700 мегаватт планирует проложить к 2025 году.

Harmony Link будет второй линией, соединяющей ЛЭП Литвы и Польши: с 2016 года действует LitPol Link, проложенная между Элком и Алитусом.