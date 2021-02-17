Начинается контроль прибывающих автомобилями из Польши

С прошлой недели такая проверка осуществляется и в морских портах, и в аэропортах.

У всех прибывающих из-за рубежа должен быть отрицательный результат теста на COVID-19, сделанного за 48 часов до приезда, или они должны сделать тест по приезде в Литве и изолироваться на 10 дней с возможностью сокращения срока самоизоляции, если будет сделан тест за свой счет.

Прибывающие должны заполнить анкеты Национального центра общественного здоровья.

Прибывающие, за некоторым исключением, должны изолироваться. Лица с определенными задачами или определенных специальностей, в том числе специалисты в области здравоохранения, моряки, спортсмены, участвующие в международных турнирах, дипломаты могут не изолироваться, но должны иметь отрицательный тест.

Требование по изоляции и тесту не распространяется на лиц, осуществляющих международные коммерческие перевозки, следующих транзитом через Литву, имеющих справку о том, что они переболели COVID-19 или получили полную прививку от инфекции.