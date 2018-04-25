Начинается строительство литовско-польского газопровода GIPL

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Литовская Республика и Польша планируют построить новый газотранспортный трубопровод (GIPL) к концу 2021 года, и в конце декабря был подписан контракт на строительство с литовской строительной компанией Alvora, сообщила газотранспортная компания Amber Grid.

Согласно сообщению компании, польский производитель Izostal осуществляет транспортировку труб в Литву, начинает маркировку маршрута, поиск взрывчатых веществ в районе трубопровода, начинаются также археологические исследования и другие работы.

«Из-за затянувшегося конкурса подрядчика график работы очень напряжённый, поэтому имеет значение каждый день. Мы тщательно спланировали нашу работу, распланировали график на каждую неделю, назначили ответственных и создали контрольный механизм», — говорит Нямунас Бикнюс, временный руководитель Amber Grid.

Трубопровод в Литве проложит Alvora вместе с Šiaulių dujotiekio statyba, трубы поставит польская Izostal.