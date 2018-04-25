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Начинается строительство литовско-польского газопровода GIPL

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TOP,Новости,Энергетика

Начинается строительство литовско-польского газопровода GIPL

  • Фото lrv.lt

Литовская Республика и Польша планируют построить новый газотранспортный трубопровод (GIPL) к концу 2021 года, и в конце декабря был подписан контракт на строительство с литовской строительной компанией Alvora, сообщила газотранспортная компания Amber Grid.

Согласно сообщению компании, польский производитель Izostal осуществляет транспортировку труб в Литву, начинает маркировку маршрута, поиск взрывчатых веществ в районе трубопровода, начинаются также археологические исследования и другие работы.

«Из-за затянувшегося конкурса подрядчика график работы очень напряжённый, поэтому имеет значение каждый день. Мы тщательно спланировали нашу работу, распланировали график на каждую неделю, назначили ответственных и создали контрольный механизм», — говорит Нямунас Бикнюс, временный руководитель Amber Grid.

Трубопровод в Литве проложит Alvora вместе с Šiaulių dujotiekio statyba, трубы поставит польская Izostal.

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Трубопровод стоимостью 112 млн евро (без НДС) будет проложен от Яунюнай в Ширвинтском районе до литовско-польской границы в Лаздияйском районе.

Общая стоимость проекта GIPL составляет около 500 млн евро. Более 60% его стоимости финансирует Европейская комиссия.

Строительство газового межсоединения создаст возможности для транспортировки в направлении стран Балтии до 27 тераватт-часов (ТВт-ч) природного газа в год, до 21 ТВт-ч в год — в направлении Польши, а газовые рынки стран Балтии станут частью единого газового рынка ЕС.

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