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Национальная библиотека получила в дар рукопись лауреата Нобелевской премии Б. Пастернака

Фото lnb.lt

Литовская национальная библиотека им. Мартинаса Мажвидаса получила в дар рукопись лауреата Нобелевской премии по литературе Бориса Пастернака. 

Фото lnb.lt

В дар библиотеке передан перевод на русский язык драмы английского поэта и драматурга Уильяма Шекспира «Антоний и Клеопатра», выполненный одним из известнейших и влиятельнейших русских поэтов, писателей, переводчиков XX века. 

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Рукопись подарили Национальной библиотеке братья Альгирдас и Леонидас Малцасы, сообщила библиотека. 

Вместе с рукописью передано и письмо Б. Пастернака отцу дарителей Элиазарасу Малцасу, написанное 26 мая 1943 года. 

Б. Пастернак и Э. Малцас познакомились в годы Второй мировой войны, в эвакуации в Чистополе (Россия). Их сблизили филологические интересы: Э. Малцас занимался переводами литовской литературы на русский язык.

Перевод драмы «Антоний и Клеопатра», выполненный Б. Пастернаком, впервые был опубликован в 1944 году в известном издательстве «Гослитиздат» в Москве. Это издание хранится и в Национальной библиотеке. 

Б. Пастернак (1890–1960 гг.) был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1958 году. 

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