Национальная библиотека получила в дар рукопись лауреата Нобелевской премии Б. Пастернака

Рукопись подарили Национальной библиотеке братья Альгирдас и Леонидас Малцасы, сообщила библиотека.

Вместе с рукописью передано и письмо Б. Пастернака отцу дарителей Элиазарасу Малцасу, написанное 26 мая 1943 года.

Б. Пастернак и Э. Малцас познакомились в годы Второй мировой войны, в эвакуации в Чистополе (Россия). Их сблизили филологические интересы: Э. Малцас занимался переводами литовской литературы на русский язык.

Перевод драмы «Антоний и Клеопатра», выполненный Б. Пастернаком, впервые был опубликован в 1944 году в известном издательстве «Гослитиздат» в Москве. Это издание хранится и в Национальной библиотеке.

Б. Пастернак (1890–1960 гг.) был удостоен Нобелевской премии по литературе в 1958 году.