Национальный чемпионат осиротел

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Литовская федерация хоккея сообщает о выходе лучшего клуба страны «Энергии» (Электренай) из числа участников национального чемпионата без объяснения причин.

Клуб «Энергия» официально уведомил, что снимается с чемпионата Литвы в сезоне-2019/2020, при этом не указывается ни одной причины, из-за чего могло бы быть принято такое решение. Федерации теперь нужно срочно переделывать весь календарь турнира.

Проблемы у клуба начались вскоре после начала чемпионата Литвы-2018/2019 . В марте единственный в стране полупрофессиональный хоккейный клуб «Энергия» утратил и этот статус, превратившись в чисто любительскую команду. Клубу серьезно урезали поддержку из городского муниципалитета. Даже несмотря на утрату полупрофессионального статуса клуб в очередной раз выиграл титул чемпиона Литвы по хоккею. Электренайская «Энергия» является действующим чемпионом страны и с момента восстановления независимости выигрывала национальное первенство 25 раз!

Первоначально в сезоне-2019/2020 собирались выступать шесть команд — электренайская «Энергия», вильнюсские «Хоккейные Панки» и «Железные Волки», а также «Каунас Хоккей», «Балту Айняй» (Каунас) и ХК «Клайпеда». Позже две последние объединились в один клуб — «Балту Айняй / ХК Клайпеда».

Чемпионат Литвы 2019/2020 должен был открыться 2 октября матчем между финалистами последнего сезона «Энергией» и «Хоккейными Панками». Теперь же с оставшимися четырьмя командами чемпионат Литвы снова станет системой с 6 кругами. В ближайшее время расписание будет пересмотрено: но дата первого матча ясна: 6 октября. В Вильнюсе состоялся поединок между хоккейными командами «Железные Волки» и «Каунас Хоккей».

Подготовлено по сообщениям СМИ