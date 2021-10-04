Национальный драматический театр отменяет премьеру из-за обвинений режиссеру в Бельгии

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Национальный драматический театр Литвы (НДТЛ) в понедельник сообщил, что отзывает премьеру «Ночной писатель», так как режиссеру спектакля Яну Фабру в Бельгии предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

«НДТЛ останавливает сотрудничество с режиссером до принятия судом окончательного решения», – говорится в сообщении театра.

Премьера моноспектакля «Ночной писатель» должна была состояться 9-10 октября.

Театр сообщил, что зрители могут вернуть приобретенные билеты и получить уплаченные за них деньги.

По данным НДТЛ, автору спектакля предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, в марте и апреле следующего года дело будет рассматриваться в суде.

Зарубежные СМИ писали, что расследование в связи с поведением известного бельгийского режиссера начато после обнародованного в 2018 году открытого письма работавших с ним актеров о неподобающем поведении и сексуальных предложениях.

По их словам, сексуальные отношения были привлечены как способ рассчитаться за более длительное время выступления, актерам приходилось постоянно терпеть унижения и работать в токсичном окружении.

После того, как стало известно об этой истории, и другие учреждения прервали свое сотрудничество с хореографом.