Национальный музей получил более 130 экспонатов, связанных с COVID-19

Fotomontažas. Lietuvos nacionalinis muziejus

После того, как в апреле Литовский национальный музей (ЛНМ) пригласил передавать ему различные вещи, связанные с пандемией коронавируса, ему было передано более 130 экспонатов.

Самые интересные из них будут выставлены уже вскоре, а в будущем ЛНМ устроит большую выставку.

«Инициатива вызвала отклик, мы уже перешли на второй этап — уже получаем сами экспонаты физически: контактируем с людьми, они привозят нам вещи (…) Мы акцию не останавливаем, она будет продолжаться», — сказала BNS директор музея Рута Качкуте.

Среди наиболее интересных экспонатов она назвала полученную от одной девушки футболку с тридцатью вышитыми на ней словами или явлениями, которые ассоциируются у людей с карантином. Недавно ЛНМ получил и дизайнерские свадебные маски.

«Но мы собираем и такие предметы, которые отражают реальную ситуацию. У нас были путевые заметки из Азии, такой же дневник из Италии, то есть во время карантина люди путешествовали по другим странам и вели такие дневники, как меняется ситуация. Мы знаем, что есть такой дневник и в Литве, надеюсь, что мы его получим, и для будущих поколений будет прекрасное сравнение, как по-разному люди это переживают», — сказала Р. Качкуте.

Пос словам директора музея, они собираются вскоре попросить у медиков образцы тестов на коронавирус — браслеты или бумажные листки. Самоуправления Вильнюса, Каунаса и другие отдают в музей предупреждающие о запретах знаки из общественных пространств.

Музей надеется получить и виртуальный материал: записи в электронных дневниках, цифровые фото, видеозаписи.