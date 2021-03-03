TOP,Армия,Новости

Над Литвой пролетел бомбардировщик США в сопровождении истребителей НАТО

Фото usafe.af.mil

В среду над Литвой пролетел бомбардировщик США B-1B в сопровождении истребителей Миссии Балтийского воздушного патрулирования, сообщило Министерство обороны.   

Полет над Вильнюсом состоялся в 14.30, он является частью тренировочных полетов США и союзников. 

реклама

«Этим полетом наш трансатлантический партнер США еще раз показал солидарность, единство с НАТО, обязательства коллективной безопасности перед союзниками и способность оперативно реагировать на угрозы, как одну из мер сдерживания»,  – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас. 

По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, этот тренировочный полет показал, что Альянс остается готовым и демонстрирует готовность к действию по обеим сторонам Атлантики. 

реклама

Такой заранее запланированный полет бомбардировщика США состоится и над Эстонией с Латвией. Он проводится не в первый раз.  В этих действиях также примут участие самолеты ВВС Дании и Швеции. 

С 2018 года США выполнили более 200 тренировочных полетов бомбардировщиков вместе с союзниками по НАТО в Европе, в том числе и с  литовскими военными, когда полеты осуществляются над Литвой. 

Nuotraukos šaltinis: https://www.dvidshub.net/feature/bombertaskforceeurope

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.