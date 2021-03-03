Над Литвой пролетел бомбардировщик США в сопровождении истребителей НАТО

«Этим полетом наш трансатлантический партнер США еще раз показал солидарность, единство с НАТО, обязательства коллективной безопасности перед союзниками и способность оперативно реагировать на угрозы, как одну из мер сдерживания», – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, этот тренировочный полет показал, что Альянс остается готовым и демонстрирует готовность к действию по обеим сторонам Атлантики.