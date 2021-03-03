Над Литвой пролетел бомбардировщик США в сопровождении истребителей НАТО

В среду над Литвой пролетел бомбардировщик США B-1B в сопровождении истребителей Миссии Балтийского воздушного патрулирования, сообщило Министерство обороны.
Полет над Вильнюсом состоялся в 14.30, он является частью тренировочных полетов США и союзников.
«Этим полетом наш трансатлантический партнер США еще раз показал солидарность, единство с НАТО, обязательства коллективной безопасности перед союзниками и способность оперативно реагировать на угрозы, как одну из мер сдерживания», – заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.
По словам посла США в Литве Роберта Гилкриста, этот тренировочный полет показал, что Альянс остается готовым и демонстрирует готовность к действию по обеим сторонам Атлантики.
Такой заранее запланированный полет бомбардировщика США состоится и над Эстонией с Латвией. Он проводится не в первый раз. В этих действиях также примут участие самолеты ВВС Дании и Швеции.
С 2018 года США выполнили более 200 тренировочных полетов бомбардировщиков вместе с союзниками по НАТО в Европе, в том числе и с литовскими военными, когда полеты осуществляются над Литвой.