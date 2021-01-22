Надеюсь, что сотрудничество со странами Балтии будет среди приоритетов США– Г. Науседа

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Президент Литвы Гитанас Науседа надеется, что после того, как к работе приступил новый президент США Джо Байден, откроется новая страница в отношениях с Евросоюзом (ЕС) и в числе приоритетов будет сотрудничество с Балтийскими государствами.

«Я надеюсь, что откроется новая страница в отношениях США и Европы, и я очень надеюсь, что точно такую же страницу, светлую, позитивную, мы откроем и в отношениях Литвы и США, так как Д. Байден неплохо знает проблематику региона, бывал здесь, и я надеюсь, что приоритет сотрудничества с государствами Балтии будет находиться в его иерархии целей довольно высоко», — сказал Г. Науседа в четверг перед заседанием Европейского совета.

Руководитель Литвы подтвердил, что наблюдал за церемонией инаугурации Д. Байдена, и отметил, что речь нового президента США «настроила очень оптимистично».