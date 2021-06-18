Награды нашли героев

«Это были сложные времена, непростая ситуация, – отметил посол России Алексей Исаков, вручая награды. – Сейчас, наверное, лучше понятны причины для ввода советских войск в Афганистан. Были и ошибочные оценки, предпринятые шаги, но были и реальные угрозы. Тогда советские войска в Афганистане послужили барьером на пути распространения угрозы терроризма. А сегодня, как известно, терроризм является проблемой номер один для всего человечества. Многие воины-интернационалисты, честно выполнявшие свой долг и демонстрировавшие беспримерное мужество и силу духа, в наши дни принимают активное участие в военно-патриотической работе, воспитании молодежи и хранят верность боевому братству».

В мероприятии приняли участие представители руководства республиканского Фонда благотворительности и поддержки инвалидов войны в Афганистане и других военных конфликтов во главе с Геннадием Чулановым.

По словам посла, именно благодаря содействию этой организации были получены награды. (К слову, с 2014 года фонд добивался, чтобы медали прислали). Фонд проводит большую работу по поддержке афганцев, членов их семей, вдов. С российским посольством налажен постоянный контакт. «Мы со своей стороны стараемся оказывать посильную поддержку», – подчеркнул А. Исаков.

Как сказал военный атташе Олег Давлетзянов, в ряду советских и российских наград есть две медали, которые не зазорно носить даже маршалу – это медаль «За отвагу» и медаль «За боевые заслуги”.

«Эти медали даются только тем, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях. Даже если ты находишься на войне, но никуда не выезжал, а сидел в тылу, ты никогда эти медали не получишь. И даже сейчас, спустя 30 лет, эти медали так же ценятся, как и раньше. Они ценились и в годы Великой Отечественной войны. Для любого офицера честь носить эти награды. Эти медали являются показателями доблести, смелости и отваги. Они просто так за службу не даются, только конкретно за боевой подвиг. Значит, эти ребята действительно в ту афганскую войну совершили невозможное, не просто выполнили боевую задачу, а спасли жизни своих боевых товарищей», – отметил О. Давлетзянов.

Информация «ЛК»