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Спорт

Награждены лучшие баскетболисты 2019 года

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

В Каунасе прошла ежегодная, 12-я по счету церемония награждения лучших из лучших в литовском баскетболе по итогам 2019 года. Торжественная церемония состоялась в Мекке литовского баскетбола – каунасской «Жальгирис Арене».

Лучших из лучших определяли в течение месяца. За своих кандидатов можно было проголосовать в интернете и на автозаправочных станциях EMSI. В общей сложности голоса отдали более 65 тысяч человек.

Лучшим баскетболистом Литвы, как и в прошлом году, признан форвард национальной команды и клуба «Индиана Пэйсерс» Домантас Сабонис. В голосовании он обогнал партнеров по сборной Марюса Григониса и Йонаса Валанчюнаса.

Баскетболисткой года выбрана Гинтаре Петроните. Она отобрала этот титул у Камиле Нацицкайте, которая выигрывала звание лучшего игрока страны на протяжении последних трех лет. Сама Петроните признается таковой в четвертый раз и становится лидером по этому показателю. Впервые титул лучшей баскетболистки года она выиграла ровно десять лет назад.

Лучшим молодым баскетболистом Литвы в возрасте до 20 лет признан игрок каунасского «Жальгириса» Рокас Йокубайтис, которому недавно исполнилось 19. 14-летняя звездочка литовского баскетбола  Юсте Йоците, имя которой прогремело в этом году, выиграла в конкуренции молодых игроков до 16 лет. Напомним, что юная баскетболистка успела уже дебютировать во взрослой сборной страны, а теперь отправилась обучаться во Францию, в Академию Тони Паркера. К слову, звание лучшего тренера молодежной команды Литвы получил Вилюс Станишаускас. 

Отдали дань уважения организаторы церемонии и ветеранам. Так, Модестас Паулаускас, олимпийский чемпион Игр-1972 в составе сборной СССР, был удостоен специальной награды за заслуги в литовском баскетболе.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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