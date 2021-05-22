«Нагревающийся» рынок недвижимости вызывает озабоченность у Банка Литвы

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Банк Литвы (БЛ) пока не видит признаков перегрева рынка недвижимости в стране, но предупреждает, что он уже вызывает озабоченность и за ним следует внимательно следить. Глава БЛ Гедиминас Шимкус заявил, что рынок недвижимости «нагревается».

«Мы не можем сказать, что цены слишком переоценены, но то, что рынок уже нагрелся, это да. Это требует постоянного мониторинга. Мы подчеркиваем это не просто так, а потому, что у нас вызывает озабоченность то, что происходит», – заявил он в Комитете по бюджету и финансам сейма Литвы.