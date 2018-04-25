Накануне Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне вывесят огромный флаг

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В связи с приближением Дня восстановления государства на вильнюсской телебашне в четверг будет вывешен огромный флаг Литвы.

На церемонии ждут премьера Саулюса Сквярнялиса, а также всех министров.

Площадь флага составляет 540 квадратных метров, его высота 18 метров, ширина – 30 метров. Флаг за 15 минут будет поднят на высоту 150 метров.

Самый большой в стране флаг вывешивают на телебашне третий год подряд. Традиционно это делается перед государственными праздниками 16 февраля, 11 марта и 6 июля.