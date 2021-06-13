Наказан банк Luminor

Было выявлено, что Luminor не осуществлял ни одной из существенных обязанностей предоставляющего услуги платежей – не обеспечил возможности клиентам располагать средствами, находящимися на их счетах.

Во время одного из инцидентов Luminor осуществил 772 неавторизированные платежные операции, то есть без согласия клиента, которые дублировали подтвержденные операции, на сумму более 1 млн евро. Когда выяснилось, что они были осуществлены, коммерческий банк не предпринял надлежащих действий для решения проблемы – большинству клиентов средства не были возвращены до конца следующего рабочего дня, как это предусмотрено в законе о платежах.

Кроме того, во время инцидентов Luminor Bank не общался с клиентами надлежащим образом либо вообще не сообщал им важную информацию. Такое поведение имело последствия – подсчитано, что во время инцидента минимум 5,5 тыс. клиентов, которые несколько раз пытались безуспешно подключиться с мобильной подписью, интернет-банк был полностью заблокирован, однако Luminor Bank не сообщил им о причинах блокирования и своевременно не предпринял меры по снятию блокировки.

Информация «ЛК», BNS