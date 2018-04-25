Наказание за антисемитские преступления

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски сказала, что в последнее время все чаще появляются антисемитские граффити, поэтому в Уголовный кодекс могли бы внести ответственность за акты вандализма против евреев.

Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс сказал, что и сейчас в законе есть статья о разжигании межнациональной розни или розни на религиозной почве, поэтому дополнения будут избыточными. Куклянски сказала BNS, что за последний месяц в Вильнюсе, Шяуляй и Каунасском районе, в Академии, зафиксировали пять случаев – изображение свастики, перечеркнутой звезды Давида, в Шяуляй осквернен памятник Хаима Френкеля.

«Могу сделать вывод, что стало больше хулиганских, антисемитских действий. Не хочу гадать, кто это делает, пьяные ли подростки, пьяницы или хулиганы, каковы их побуждения – антисемитские или провокационные. Я этого не знаю. Поскольку ни одно из нарушений до сих пор не расследовано», – сказала Куклянски. Она призывает полицию и прокуратуру работать интенсивнее, прилагать больше усилий в вопросе превенции. По мнению председателя еврейской общины, следовало бы перенимать опыт других стран Европы, например, Великобритании, где, по ее словам, следят за преступлениями, связанными с антисемитизмом, а в юридической системе выделена ответственность за такого рода преступления. «В Англии антисемитизм выделен в отдельную статью Уголовного кодекса. Я не знаю, рисует ли в Литве кто-то надписи против татар. А свастика — сегмент, напоминающий о Холокосте, во время которого была уничтожена община. Поэтому такие преступления не должны пропускать. Если нам демонстрируют такое внимание со стороны антисемитов, то, может, его продемонстрирует и государство», – сказала Куклянски. «Эта свастика у общины – это не то, что мешает мне жить. Тут важен престиж государства», – продолжила она.

Янкявичюс сказал, что Минюст это предложение не одобрит. «Мы не считаем, что кодекс нуждается в дополнении. Этот пункт о расовой, этнической розни достаточен, за него полагается уголовная ответственность. Если ввести дополнительную статью за антисемитизм, это не изменит количества подобных преступлений. Конечно, очень жаль, что количество таких преступлений растет. Но надо признать, что это кроется в другом, не в УК», – сказал министр.

Полиция подтвердила, что проводит три расследования в связи с антисемитскими выпадами в Вильнюсе: в сентябре песком насыпали свастику у здания общины, в октябре была нарисована перечеркнутая звезда Давида на стене на ул. Гаона (это расследование по статье о разжигании розни). Третье расследование, связанное с изображением свастики на ул. Ю. Бальчиконе, — нарушение общественного порядка. Расследование проводят и в Шяуляй.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ