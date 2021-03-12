Накрывает новой волной. Коронавирус в Европе

За 10 марта в Польше зарегистрировали более 21 тысячи новых случаев коронавируса, что является наибольшим показателем с ноября. В больницах находятся 18 686 пациентов, из них 1929 «тяжелых». Неделю назад общее количество госпитализированных составляло около 16 000.

Больше всего новых заражений приходится на Мазовецкое и Силезское воеводства.

В связи с ухудшением ситуации правительство будет рассматривать усиление карантинных ограничений. Наиболее вероятно, что карантин усилят точечно в регионах с наихудшей ситуацией — как это уже произошло в Варминско-Мазурском воеводстве, где закрыты школы, гостиницы, торговые центры, кинотеатры и спортзалы.

Впрочем, решение о возможном «закрытии» Мазовецкого воеводства является непростым шагом из-за того, что это самый крупный регион и финансовые убытки от локдауна будут очень болезненными.

Чехия

Чехия лидирует по темпам заболеваемости в Европе — с 15 тысячами заболевших на миллион человек за последние 14 дней.

Для сравнения, в Великобритании этот показатель составляет 1440 случаев на миллион человек.

Один из чешских иммунологов, пожелавший остаться неизвестным, грустно пошутил, что чехам не понадобится вакцина, поскольку коронавирусом переболело уже так много человек, что страна находится на грани достижения коллективного иммунитета и без всяких прививок.

Власти Чехии отправили первого пациента с коронавирусом лечиться в Польшу, так как в местных больницах все меньше мест. Но и в Польше, как видим, ситуация не лучше.

Венгрия

В Венгрии число новых случаев заболевания сравнялось с пиковыми цифрами в декабре — в день заболевает более 6 тысяч человек.

Уровень смертности здесь также один из самых высоких — главный санитарный врач страны Сесилия Мюллер назвала ситуацию «очень серьезной», а премьер-министр Виктор Орбан предупредил, что число госпитализаций может вырасти до 20 тысяч с нынешних 8 тысяч.

Венгрия стала первой страной ЕС, одобрившей использование российской вакцины Спутник V, вакцину получили около 10% населения.