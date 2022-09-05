Наличие визы у россиян не будет гарантией въезда в ЕС — Боррель

Главы МИД Европейского Союза договорились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима от 2007 года.

Однако, несмотря на то, что полного запрета на выдачу туристических виз россиянам не будет, страны ЕС смогут самостоятельно регулировать допуск россиян на свою территорию, отметил Боррель.

«То, что у меня есть виза, не значит, что у меня есть право на въезд в ту или иную страну. Может так случиться, что человека не пропустят даже с визой. Например, в США, имея визу, вы можете получить отказ на въезд по той или иной причине. То же касается и Европы», — объяснил он.

Напомним, что 31 августа главы МИД стран ЕС договорились отменить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам.

Отметим, премьер Эстонии Кая Каллас на церемонии вручения международной премии Фонда Хайека в Берлине призвала держать Россию в изоляции до полной деоккупации территорий Украины.