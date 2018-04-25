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Виленский Вестник

Налог на богатство

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс считает, что налог на богатство затронет почти всех жителей Литвы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Ранее правительство объявило, что хочет обложить налогом имущество, стоимость которого превышает сто тысяч евро. Как отметил Шимашюс, 26 тысяч жителей Вильнюса из 37 тысяч человек по всей стране владеют такими квартирами. При этом налоговые поступления в размере 8 миллионов евро предлагается оставить не в муниципалитете, а разделить между всеми регионами.

Он критикует планы делить доходы от налога на недвижимость между всеми регионами, а не оставлять в бюджете муниципалитетов.

«Ну что, вильнюсцы, правительство снова нас наказывает за то, что хорошо, свободно и эффективно живем – будет брать у нас и отдавать другим», – пишет Шимашюс.

«С самого начала было ясно, что налог, предположительно налагаемый на «богатство», в конечном итоге затронет всех», – написал мэр города.

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Шимашюс отметил, что поступление налогов в госбюджет, а не в городской бюджет противоречит практике западных стран. «Если будет направлено на создание государства всеобщего благосостояния, то спасибо, не нужно», – добавил мэр.

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал увеличить налоги ради создания «государства всеобщего благосостояния». Дополнительные средства будут направлены на сокращение бедности, неравенства доходов и социальной изоляции. Может быть, даже найдутся деньги на «Дом нации» и завершение строительства национального стадиона.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt

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