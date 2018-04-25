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Из-за снижения не облагаемой налогами стоимости недвижимости в 2020 году в три раза больше жителей должны платить налог на недвижимость.

Заплатить налог надо до 15 декабря. Государственная налоговая инспекция (ГНИ) указала, что в прошлом году налог заплатили около 5000 жителей, а в этом их будет около 16 700.

По предварительным данным ГНИ, в этом году в общей сложности заплатят 6,7 млн. евро (в прошлом — 2,7 млн. евро). По данным инспекции, в 2019 г. налогом не облагалось имущество на сумму до 220 000 евро, а в 2020 г. — до 150 000 евро (если в семье трое и больше детей, то до 200 000 евро).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ