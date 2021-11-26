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Государственная налоговая инспекция Литвы (ГНИ) информирует, что жители, владеющие недвижимостью на сумму больше 150 000 евро, должны подать декларацию и заплатить налог на недвижимость до 15 декабря 2021 года. До 18 ноября 900 налогоплательщиков декларировали налоги на недвижимость на сумму 450 000 евро.

Налогоплательщики заполняют декларации электронным способом – в системе EDS VMI. Необходимо вписать общую стоимость недвижимости, а также указать не облагаемый налогами размер: 150 000 или 200 000 евро, если есть льготы для семей с детьми. Сумму налогов система генерирует автоматически.

В 2021 г. вступила в силу новая оценка имущества. «Владельцы недвижимости должны проверить данные в Центре реестров, поскольку за последние 5 лет стоимость объекта изменилась. Например, в последние 5 лет стоимость всех объектов в среднем увеличилась на 30%: квартир — на 40%, жилых домов — на 30%, других построек – на 20%. Цены больше всего выросли в растущих муниципалитетах – крупных городах и находящихся рядом районах, на курортах», – сказал представитель Центра реестров Казис Масквитис. Стоимость недвижимости можно узнать, если на сайте Центра реестров ввести адрес недвижимости, а потом уникальный номер объекта. Через уникальный номер система покажет стоимость недвижимости.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ