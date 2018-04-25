Налог на «неэкологичные» автомобили

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С июля 2020 года за каждый загрязняющий окружающую среду зарегистрированный в Литве автомобиль придется платить налог. Его не нужно будет платить только владельцам старинных автомобилей, при смене фамилии или названия владельца транспортного средства.

Налог будет колебаться в пределах от 13,5 евро до 540 евро, в зависимости от вида автомобиля и от эмиссии двуокиси углерода, если она превышает 130 граммов CO2 на километр. Если эмиссия будет составлять 131-140 граммов, налог на автомобили на дизтопливе составит 30–540 евро, налог на бензиновый автомобиль – 15–270 евро, налог на автомобиль на газе – 13,5–243 евро. Если эмиссия CO2 будет превышать 301 грамм, то налог составит соответственно 540 евро (дизтопливо), 270 евро (бензин) и 243 евро (газ).

Предполагается, что сбор должен быть оплачен до регистрации транспортного средства в Реестре транспортных средств. Налог может быть возвращен в порядке, установленном министром внутренних дел, при предъявлении документов, подтверждающих, что транспортное средство было снято с регистрации и вывезено с территории Литвы менее чем за 90 дней.