Налог на «неэкологичные» автомобили

Предполагается, что сбор должен быть оплачен до регистрации транспортного средства в Реестре транспортных средств. Налог может быть возвращен в порядке, установленном министром внутренних дел, при предъявлении документов, подтверждающих, что транспортное средство было снято с регистрации и вывезено с территории Литвы менее чем за 90 дней.

Рейтинг «неэкологичных» автомобилей

Хорошо осознавая, насколько непопулярным и финансово не привлекательным будет решение о введении налога, правительство пока раскрыло лишь некоторые детали предстоящего проекта, поэтому вопросов о том, как, когда, сколько, почему, гораздо больше, чем ответов. Премьер-министр Саулюс Сквярнялис неоднократно заверял, что будущий налог будет распространяться только на новые автомобили, ввозимые в Литву, которые по умолчанию выделяют более 130 граммов CO2 на километр. С другой стороны, как законодатели, работающие над этим проектом, так и независимые эксперты, комментирующие отдельные моменты, отмечают, что этот показатель можно корректировать в зависимости от политической воли. Вероятно, отношение к экологически чистым автомобилям, которые уже ездят по нашим дорогам, может измениться.

В свете приближающихся нововведений компания «Трансекста» проверила, автомобили каких производителей чаще всего «отбраковываются» из-за неисправности в работе выхлопной системы.

Ассоциация располагает огромным количеством информации о литовском автопарке и решила составить рейтинг дизельных автомобилей в зависимости от количества «неисправностей» выхлопной системы, а соответственно и загрязнения окружающей среды.

«В 2018 году порядка 505 тысяч дизельных автомобилей класса М1, то есть 69,7 % от всего транспортного парка, прошло техосмотр. Мы сосредоточились на самой популярной возрастной группе 5-12 лет, в выбранном сегменте на станциях технического осмотра обслужили 200 тысяч легковых автомобилей (более 148 тысяч из них с дизельными двигателями)», — прокомментировал заместитель директора ассоциации «Трансекста» Аудрюс Глебус.

По его словам, самым большим сюрпризом стал тот факт, что меньше всего «больших неисправностей» выявили при тестировании дизельных версий внедорожников Ланд Ровер — только у 12 из 682 автомобилей были проблемы (1,76 процента). На втором месте — дизель Порше (2,4% автомобилей с дефектами), на третьем — БМВ (2,55%), на четвертом месте — Вольво (3,22%), на пятом — Хонда (3,31%).

Самые высокие показатели «недостатков» зафиксированы у автомобилей марок: Додж (12,3 %), Ситроен (11,53 %) и Пежо (11,03 %). Немного меньше проблем выявили у Форда (11,01%) и Альфа Ромео (10,98%).

Со своей стороны напомним, что Литва к 2030 году ставит целью сократить эмиссию вызывающих парниковый эффект газов на 9% (по сравнению с 2005 годом). Это предусмотрено в проекте интегрированного Национального плана действий в областях энергетики и климата на 2021–2030 годы.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ