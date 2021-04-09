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С нового года введен налог на развитие инфраструктуры, который применяется к физическим или юридическим лицам, строящим объекты недвижимости или реконструирующие их, при этом увеличивая площадь объекта, сообщает Вильнюсская мэрия.

Размер налога зависит от территории: в пределах приоритетных территорий с более развитой инфраструктурой тариф — 30 евро/кв. м, на периферии и в пределах зон, испытывающих недостаток инфраструктуры, тариф — 50 евро/кв. м. В отношении лиц, реализующих проекты развития недвижимого имущества и работающих на конверсионных, т. е. возвращаемых к жизни промышленных территориях, применяется льготный налог в размере 18 евро/кв. м.

Информация «ЛК», vilnius.lt