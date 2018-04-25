Налоги на торговлю и банковские активы вступят в силу не ранее июля 2020 г.

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Предложенные правящей коалицией налоги с оборота крупных торговых сетей и с банковских активов могут вступить в силу не ранее середины следующего года, считает первый вице-спикер Рима Башкене.

«Дата вступления в силу, скорее всего, будет в июле следующего года», — заявил Башкене, представляя в четверг повестку дня пленарных заседаний на следующей неделе.

Он также сказала BNS, что с июля может вступить в силу и автомобильный налог (на загрязнение).

Налог с оборота крупных торговых сетей предлагают «крестьяне», а на банковские активы — Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, который входит в правящую коалицию.

Налог с оборота будут платить имеющие ежемесячный оборот более 2 млн евро (без НДС) ритейлеры, а банки, кредитные союзы и другие кредитные компании, имеющие активы более 300 млн евро, уплатят налоги с этих активов.

Эти налоги предлагается ввести с целью увеличения суммы дохода, предназначенного для выплаты пенсий и «детских денег».

По словам инициаторов, налог с оборота пополнил бы государственный бюджет примерно на 32 млн евро, налог на банковские активы — на 52,2 млн евро. Поступления от последнего налога уже включены в проект государственного бюджета на 2020 год.