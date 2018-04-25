  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Стартап Vinted привлек 128 млн евро и стал первым в Литве "единорогом"

Подробнее...
default image
Сейм Латвии предлагает частично отменить запрет на ношение советской и нацистской формы

Подробнее...
default image
Прокурор предложил наказание по делу Р.Паксаса и Г.Вайнаускаса

Подробнее...
default image
Зеленский подписал закон о наказании чиновников за незаконное обогащение

Подробнее...
default image
Электричество для жителей Литвы с января должно подорожать на 15%

Подробнее...
default image
Газ для жителей Литвы с января должен подешеветь на 10-11 центов

Подробнее...
default image
Налоги на торговлю и банковские активы вступят в силу не ранее июля 2020 г.

Подробнее...
default image
Королева Елизавета II может отречься от престола

Подробнее...
default image
Министр обороны Дании посетила в Шяуляй датских военных

Подробнее...
default image
Создан компьютер на случай конца света

Подробнее...
default image
Организаторы конкурса "Евровидение-2020" показали новый логотип

Подробнее...
default image
Г.Науседа получил заверение В.Зеленского по экспорту удобрений в Украину

Подробнее...
default image
«Встретимся за чашечкой кофе!»

Подробнее...
default image
Столица приглашает на фестиваль «Рождество в Вильнюсе»

Подробнее...
default image
В индексе гибкости рынка труда Литва поднялась на одну позицию

Подробнее...
default image
Борьба гениев в фильме «Война токов»

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс вступает в должность еврокомиссара по окружающей среде

Подробнее...
default image
Туск заявил, что Трамп мечтает о распаде ЕС

Подробнее...
default image
Полиция Каунаса: мечеть и синагогу разгромили одни и те же молодчики

Подробнее...
default image
НАТО меняет формулу расчета взносов на оборону

Подробнее...
TOP,Новости,Экономика

Налоги на торговлю и банковские активы вступят в силу не ранее июля 2020 г.

Фото pixabay.com

Предложенные правящей коалицией налоги с оборота крупных торговых сетей и с банковских активов могут вступить в силу не ранее середины следующего года, считает первый вице-спикер Рима Башкене.

«Дата вступления в силу, скорее всего, будет в июле следующего года», — заявил Башкене, представляя в четверг повестку дня пленарных заседаний на следующей неделе.

Он также сказала BNS, что с июля может вступить в силу и автомобильный налог (на загрязнение).

Налог с оборота крупных торговых сетей предлагают «крестьяне», а на банковские активы — Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей, который входит в правящую коалицию.

Налог с оборота будут платить имеющие ежемесячный оборот более 2 млн евро (без НДС) ритейлеры, а банки, кредитные союзы и другие кредитные компании, имеющие активы более 300 млн евро, уплатят налоги с этих активов.

Эти налоги предлагается ввести с целью увеличения суммы дохода, предназначенного для выплаты пенсий и «детских денег».

По словам инициаторов, налог с оборота пополнил бы государственный бюджет примерно на 32 млн евро, налог на банковские активы — на 52,2 млн евро. Поступления от последнего налога уже включены в проект государственного бюджета на 2020 год.

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600