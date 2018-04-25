Налоговая инспекция напоминает

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Согласно данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), свои доходы еще не задекларировали почти половина самозанятых лиц, а также часть тех, кто продал недвижимое имущество либо автомобиль.

Представители ГНИ отмечают, что к тем, кто во время карантина не вел никакой индивидуальной деятельности и столкнулся с материальными трудностями и поэтому не может заплатить налоги до 1 июля, не будут применяться штрафные санкции и действия по взысканию в течение двух месяцев.

Однако декларацию все же надо заполнить до 1 июля. Напоминаем, что налоговая инспекция будет работать в ближайшую субботу.

Информация «ЛК», BNS