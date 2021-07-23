Налоговая инспекция: почти 200 предприятиям грозит неплатежеспособность

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как в минувшие выходные начала работать Система заблаговременного предупреждения, выяснилось, что под угрозой неплатежеспособности находятся 195 компаний, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ).

Большую часть этих предприятий составляют предприятия гостиничных услуг и питания (46), оптовой и розничной торговли, а также по ремонту автомобилей и мотоциклов (45), а также производственные (27).

ГНИ идентифицировала предприятия, дав оценку поданным ими и третьими источниками финансовым данным.

Примерно половина предприятий, находящихся под угрозой неплатежеспособности, пользуется средствами помощи ГНИ.

Систему заблаговременного предупреждения проводят в жизнь Министерство финансов, ГНИ, Министерство экономики и инноваций, а также организация Versli Lietuva («Деловая Литва»).