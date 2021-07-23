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Налоговая инспекция: почти 200 предприятиям грозит неплатежеспособность

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

После того, как в минувшие выходные начала работать Система заблаговременного предупреждения, выяснилось, что под угрозой неплатежеспособности находятся 195 компаний, сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ). 

Большую часть этих предприятий составляют предприятия гостиничных услуг и питания (46), оптовой и розничной торговли, а также по ремонту автомобилей и мотоциклов (45), а также производственные (27). 

ГНИ идентифицировала предприятия, дав оценку поданным ими и третьими источниками финансовым данным. 

Примерно половина предприятий, находящихся под угрозой неплатежеспособности, пользуется средствами помощи ГНИ. 

Систему заблаговременного предупреждения проводят в жизнь Министерство финансов, ГНИ, Министерство экономики и инноваций, а также организация Versli Lietuva («Деловая Литва»).

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