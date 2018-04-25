Налоговая инспекция : срок заполнения деклараций о доходах откладывается на два месяца

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) Литвы информирует, что в связи со сложившейся ситуацией коронавирусом, срок заполнения деклараций и уплаты подоходного налога граждан откладывают с 4 мая до 1 июля 2020 года.

Кроме того, увеличивается и срок подачи заявок на выделение части налогов 2 % различным организациям, политическим партиям и профсоюзам.

Инспекция обращает внимание на то, что срок возвращения переплаты подоходного налога не меняется, а это означает, что если жители правильно и своевременно заполнят декларации, то деньги им вернут до 31 июля.