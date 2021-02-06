Налоговая инспекция: «тень» в Литве в 2020 году составила до 13% ВВП

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Доля не учтенной экономики в Литве в прошлом году, по предварительным данным, могла составить около 12,7-13% внутреннего валового продукта (ВВП).

По официальным данным, в 2019 году этот показатель составил 13,1%, в 2016 году – 14%, сообщили в среду представители Государственной налоговой инспекции.

По словам главы Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Эдиты Янушене, терпимость к теневому сектору в Литве все еще остается большой.