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Налоговая система Литвы – четвертая по конкурентоспособности в ОЭСР

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Налоговая система Литвы – четвертая по конкурентоспособности в ОЭСР

Фото pixabay.com

По показателю конкурентоспособности налоговой системы Литва является четвертой в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), свидетельствуют новейшие данные американского исследовательского центра Tax Foundation.

Литва в этом рейтинге 36-ти членов ОЭСР уступила Эстонии, Новой Зеландии и Латвии. 

«В Литве третий самый низкий среди стран ОЭСР тариф налога на прибыль – 15%, относительно нейтральная трактовка расходов капитала инвестирования, хорошо структурированная система подоходного налога»,  – говорится в комментарии Tax Foundation о литовской налоговой системе. 

Литва – третья в ОЭСР по налогам на бизнес и по налогам населения, седьмая – по налогам на имущество,  17-ая – по условиям налогов для международного бизнеса и 24-ая – по потребительским налогам.

В первую десятку рейтинга также вошли Швейцария, Люксембург, Австралия, Швеция, Нидерланды, Чехия.

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