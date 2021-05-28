Налоговая справедливость или вымогательство?

«Мы не можем сказать, что цены слишком выросли, но рынок уже нагрелся. Это требует постоянного мониторинга», – заявил он на минувшей неделе в комитете по бюджету и финансам Сейма Литвы.

Литва вошла в число лидеров стран Европейского союза по росту цен на недвижимость за последний год. За период с октября по декабрь прошлого года по сравнению с таким же периодом 2019 года жилье в Литве подорожало на 9,4%, конкретно на квартиры и дома цены за год выросли на 7%. Об этом свидетельствуют данные, представленные Eurostat.

Глава Банка Литвы акцентировал, что коронакризис, экономический рост, госпомощь, экологические требования в строительстве, внезапный рост цен на сырье оказали влияние на изменения на рынке недвижимости.

Директор департамента финансовой стабильности БЛ Йокубас Маркявичюс сказал, что в данный момент Центробанк не отмечает перегрева на рынке недвижимости, цены сейчас «там, где и должны быть», однако подчеркивает, что необходимо следить за дальнейшим ценовым развитием.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что в стране должен появиться муниципальный «нормальный» налог на недвижимость, однако этот вопрос будет обсуждаться осенью. «То, что у нас есть сейчас — это не налог на недвижимость и не налог на роскошь, скорее, это недоразумение. Я думаю, что дискуссии о появлении нормального муниципального налога на недвижимость не закрыты. Вероятно, они будут проходить осенью», – сказала премьер. Вице-министр финансов Р. Билкштите заметила, что новая модель налога выяснится осенью, конкретные проекты появятся в октябре. По ее словам, в эту сферу включат и льготы.

«У нас как бы существует всеобщее налогообложение, но налогом облагается не сам объект, а его стоимость – если недвижимость дорогая, она облагается налогами. Значит, та часть суммы, которая налогом не облагается, является льготой», – сказала Р.Билкштите. «Мы идем в сторону справедливого налогообложения недвижимости, а справедливость — предмет дискуссий: что облагать — стоимость или объекты», – добавила она. По словам вице-министра, пока непонятно какой будет новая модель, но признает, что налог вырастет. Она полагает, что дискуссии о налоге неизбежны еще и потому, что, в соответствии с решением Конституционного суда от 2019 г., принятые с бюджетом поправки к закону о недвижимости не будут действовать с июля 2022 г.

В декабре 2019 г. парламент одобрил расширение базы налога на недвижимость и постановил, что налогами с 2020 г. облагается имущество дороже 150 000 евро (а не 220 000 евро), если в семье трое детей или есть ребенок-инвалид — дороже 200 000 евро (а не 286 000 евро).

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ