Налоговая справедливость или вымогательство?

Цены на недвижимость стремительно растут, жилье пользуется спросом. На этом фоне вице-министр финансов Рута Билкштите заявила, что уже рассматривается новая модель налогообложения недвижимости.
Между тем Банк Литвы (БЛ) пока не видит признаков перегрева рынка недвижимости в стране, но предупреждает, что ситуация на рынке недвижимости уже вызывает озабоченность и за ним следует внимательно следить, сообщает BNS. Глава БЛ Гядиминас Шимкус заявил, что рынок недвижимости «нагревается».
«Мы не можем сказать, что цены слишком выросли, но рынок уже нагрелся. Это требует постоянного мониторинга», – заявил он на минувшей неделе в комитете по бюджету и финансам Сейма Литвы.
Литва вошла в число лидеров стран Европейского союза по росту цен на недвижимость за последний год. За период с октября по декабрь прошлого года по сравнению с таким же периодом 2019 года жилье в Литве подорожало на 9,4%, конкретно на квартиры и дома цены за год выросли на 7%. Об этом свидетельствуют данные, представленные Eurostat.
Глава Банка Литвы акцентировал, что коронакризис, экономический рост, госпомощь, экологические требования в строительстве, внезапный рост цен на сырье оказали влияние на изменения на рынке недвижимости.
Директор департамента финансовой стабильности БЛ Йокубас Маркявичюс сказал, что в данный момент Центробанк не отмечает перегрева на рынке недвижимости, цены сейчас «там, где и должны быть», однако подчеркивает, что необходимо следить за дальнейшим ценовым развитием.
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните отметила, что в стране должен появиться муниципальный «нормальный» налог на недвижимость, однако этот вопрос будет обсуждаться осенью. «То, что у нас есть сейчас — это не налог на недвижимость и не налог на роскошь, скорее, это недоразумение. Я думаю, что дискуссии о появлении нормального муниципального налога на недвижимость не закрыты. Вероятно, они будут проходить осенью», – сказала премьер. Вице-министр финансов Р. Билкштите заметила, что новая модель налога выяснится осенью, конкретные проекты появятся в октябре. По ее словам, в эту сферу включат и льготы.
«У нас как бы существует всеобщее налогообложение, но налогом облагается не сам объект, а его стоимость – если недвижимость дорогая, она облагается налогами. Значит, та часть суммы, которая налогом не облагается, является льготой», – сказала Р.Билкштите. «Мы идем в сторону справедливого налогообложения недвижимости, а справедливость — предмет дискуссий: что облагать — стоимость или объекты», – добавила она. По словам вице-министра, пока непонятно какой будет новая модель, но признает, что налог вырастет. Она полагает, что дискуссии о налоге неизбежны еще и потому, что, в соответствии с решением Конституционного суда от 2019 г., принятые с бюджетом поправки к закону о недвижимости не будут действовать с июля 2022 г.
В декабре 2019 г. парламент одобрил расширение базы налога на недвижимость и постановил, что налогами с 2020 г. облагается имущество дороже 150 000 евро (а не 220 000 евро), если в семье трое детей или есть ребенок-инвалид — дороже 200 000 евро (а не 286 000 евро).
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ