Налоговики в этом году в Литве будут строже проверять строителей, одонтологов

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В прошлом году предприниматели, которых более строго контролировали, заплатили на 42% или на 25 млн евро больше налога на добавленную стоимость (НДС), чем в 2018 году, сообщила Государственная налоговая инспекция (ГНИ)Литвы. Из тени за год было выведено более 160 млн евро различных налогов, их них около 100 млн евро – НДС.

В этом году налоговые инспектора продолжат уделять больше внимания строительным компаниям.

«Расширяется диапазон налогоплательщиков, в отношении которых будут направляться действия. Также войдут компании, торгующие стройматериалами, девелоперы, которые реализуют проекты строительства жилья и продающие построенное жилье, а также брокерская деятельность», – заявил на пресс-конференции заместитель начальника ГНИ Артурас Клераускас.

По его словам, в этом году будет проверяться и одонтологический бизнес.