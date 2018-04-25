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Налоговики в этом году в Литве будут строже проверять строителей, одонтологов

  • Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

В прошлом году предприниматели, которых более строго контролировали, заплатили на 42% или на 25 млн евро больше налога на добавленную стоимость (НДС), чем в 2018 году, сообщила Государственная налоговая инспекция (ГНИ)Литвы. Из тени за год было выведено более 160 млн евро различных налогов, их них около 100 млн евро – НДС.

В этом году налоговые инспектора продолжат уделять больше внимания строительным компаниям.  

«Расширяется диапазон налогоплательщиков, в отношении которых будут направляться действия. Также войдут компании, торгующие стройматериалами, девелоперы, которые реализуют проекты строительства жилья и продающие построенное жилье, а также брокерская деятельность», – заявил на пресс-конференции заместитель начальника ГНИ Артурас Клераускас. 

По его словам, в этом году будет проверяться и одонтологический бизнес. 

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«Здесь примечательно то, что основная часть небольших компаний декларируют, что платят зарплаты в 400-600 евро, а это, по сути, означает, что они якобы платят зарплату, которая в 2,5 раза меньше, чем в государственных медучреждениях», – сказал А. Клераускас.

В список более тщательно регулируемых секторов внесены строительство, общественное питание, торговля автомобилями и их ремонт, производство мясных продуктов и торговля ими. 

В этом году при проверке этих предприятий ГНИ планирует расширить меры, либо применять новые, например, будут проверяться и торговцы стройматериалами, девелоперы и брокеры, будет применяться система опознания автомобильных номеров и контроля над нарушениями, а продавцов автодеталей будут проверять и через платформы торговли в интернете Amazon, Ebay, в секторе общественного питания будут оцениваться наценки, соотношение закупок и продаж. 

Кроме того, более строго в этом году будут проверять и лиц, которые действуют на платформах AirBnb, и Booking, торговцев виртуальной валютой, поставщиков электронных и телекоммуникационных услуг на различных международных платформах. В прошлом году такие проверенные предприниматели вспомнили и декларировали 7 млн евро доходов.

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