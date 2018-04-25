Налоговые изменения должны вступить в силу через полгода – Г. Науседа

Все налоговые изменения должны вступать в силу не раньше, чем через шесть месяцев после их принятия, заявил старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта. По его словам, это правило должно быть закреплено в законах об администрировании налогов.
Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, консерватор Миколас Маяускас, согласен с тем, что налоговые изменения должны вступать в силу через шесть месяцев, однако также считает, что за правительством должна оставаться возможность выдвигать налоговые изменения вместе с бюджетом.
«Налоговая система должна быть стабильной. По мнению президента, налоги не должны вступать в силу через несколько недель, и следует четко закрепить в законах об администрировании налогов правило минимальных шести месяцев», – заявил на пресс-конференции в понедельник С. Крепшта.
Г. Науседа в этот понедельник обсуждал это с представителями фракций сейма, объединений профсоюзов, инвестфорумов и экономическими экспертами.
По словам С. Крепшты, участники дискуссии также сошлись во мнении о том, что должна быть создана группа налоговых экспертов, которая в течение шести месяцев согласует предложения и представит решения сейму. Кроме того, она акцентировал, что при планировании бюджета необходимо оценить риск эпидемиологической и экономической неопределенности.
«При планировании бюджета следующего года следует оценить степень риска, предусмотреть определенные доходы, которые не будут получены, и дополнительные расходы, особенно связанные с контролем над пандемией», – сказал С. Крепшта.
Парламентарий М. Маяускас также добавил, что налоговая система должны быть стабильной, поэтому в ближайшее время не должны быть налоговые изменения. Однако в будущем он не исключил, что сейм может пересмотреть некоторые налоговые льготы.
«Если говорить о четырех годах, несомненно, правящая коалиция и составляющие ее партии не раз говорили о потребности пересмотреть определенные льготы, но большая ясность будет, когда будет сформировано новое правительство», – сказал глава комитета.