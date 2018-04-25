Налоговые изменения должны вступить в силу через полгода – Г. Науседа

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Все налоговые изменения должны вступать в силу не раньше, чем через шесть месяцев после их принятия, заявил старший советник президента Литвы Гитанаса Науседы Симонас Крепшта. По его словам, это правило должно быть закреплено в законах об администрировании налогов.

Председатель парламентского Комитета по бюджету и финансам, консерватор Миколас Маяускас, согласен с тем, что налоговые изменения должны вступать в силу через шесть месяцев, однако также считает, что за правительством должна оставаться возможность выдвигать налоговые изменения вместе с бюджетом.

«Налоговая система должна быть стабильной. По мнению президента, налоги не должны вступать в силу через несколько недель, и следует четко закрепить в законах об администрировании налогов правило минимальных шести месяцев», – заявил на пресс-конференции в понедельник С. Крепшта.