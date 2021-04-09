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Предлагаемые правительством налоговые изменения должны быть представлены Сейму Литвы во время осенней сессии, а вступить в силу они смогут не ранее 2023 года. Одно из возможных предложений – передача в ведение самоуправления установки доли тарифа подоходного налога, сообщила премьер-министр Ингрида Шимоните.

«Что касается налогов, мы очень надеемся, что такие предложения будут представлены к осенней сессии. Поэтому я не думаю, что они могут вступить в силу со следующего года по тем причинам, за которые мы критиковали предыдущее правительство, поскольку решения не могут приниматься накануне их вступления в силу», – сказала премьер на прошлой неделе в телепередаче «Форум LRT».

Она упомянула, что одной из важнейших задач этого правительства должно быть укрепление финансовой самостоятельности самоуправлений.

Глава правительства отметила, что ей нравится предложение Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что Литва должна укреплять возможности инвестиций для самоуправлений, чтобы публичные инвестиции приносили как можно больше выгоды экономике страны. Об этом говорится в исследовании ОЭСР.

В исследовании ОЭСР, опубликованном в конце февраля, говорилось, что для повышения доходов самоуправлений им следует передать налог на недвижимое имущество за жилые объекты, разрешить устанавливать дополнительный тариф подоходного налога, соответственно сокращая национальный налог.

Она подчеркнула, что дискуссия с самоуправлениями будет идти не о повышении средств, а о перераспределении ответственности и связанных с нею финансовых ресурсов. «Если мы договоримся, что кто-то берет на себя эту ответственность, тогда, вероятно, мы должны согласовать и финансовую модель», – пояснила она.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ