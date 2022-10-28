Нам не нужен ядерный удар по Украине — Путин

Для России нет никакого смысла наносить ядерный удар по территории Украины. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в выступлении на пленарной сессии международного дискуссионного клуба Валдай в Москве.

«Нам не нужен ядерный удар по Украине, смысла нет – ни политического, ни военного», – заявил Путин и признал, что «пока существует ядерное оружие – существует риск его применения».

Он также сказал, что в России «никогда не говорили о применении ядерного оружия», а только реагировали на слова западных политиков.

«Ну вот эта госпожа Лиз Трасс, недавняя премьер-министр Великобритании, она ж прямо сказала в разговоре с представителями прессы: да, Великобритания — ядерная держава, в обязанности премьер-министра входит возможное применение, и я сделаю это, я к этому готова. Это не дословно, но близко к тексту», — заявил Путин.

При этом, по его словам, «никто ведь никак не отреагировал».

«Ну, допустим, она ляпнула там — девушка как бы немножко не в себе. Ну, как можно такие вещи говорить публично? Сказала. Ну, поправили бы ее, в Вашингтоне бы публично сказали: мы к этому не имеем никакого отношения, мы не знаем. И обижать не надо было, а просто отмежеваться», — отметил Путин.

«Ведь молчат все. А что мы должны думать? Мы думаем, что это согласованная позиция, что нас начинают шантажировать. И что нам? Совсем молчать, сделать вид, что мы ничего не слышали, что ли?» — продолжил он.

Также он вновь обвинил Украину в якобы планах по созданию ядерного оружия.

«Киев говорит о желании обладать ядерным оружием, при этом постоянно говорит, что Запорожскую АЭС обстреливает РФ, сбрендили – там наши войска», – отметил российский лидер.

Путин отметил, что Россия готова вести с США диалог по стратегической стабильности, однако предложения Москвы остаются без ответа.